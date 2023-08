Krunic resta al Milan! No al Fenerbahce, pronto il rinnovo: i dettagli

Krunic resta al Milan! No al Fenerbahce, pronto il rinnovo con i rossoneri: i dettagli e le ultime sul bosniaco

Krunic resta al Milan. Non ha alcun dubbio la Gazzetta dello Sport oggi in edicola, che rivela come sebbene il Fenerbahce fosse pronto a garantirgli un aumento dell’ingaggio tuttavia non ha saputo accontentare le richieste del Diavolo.

Ecco perchè ora il bosniaco è praticamente certo di una permanenza in rossonero, con il club che lavora anche al rinnovo. L’accordo in scadenza nel 2025 verrà prolungato, l’ingaggio raddoppiato.