Krunic sul Tottenham: «Sono una squadra diversa in casa e in trasferta». Le parole del centrocampista rossonero alla vigilia

Rade Krunic ha parlato del Tottenham ai microfoni di Milan TV. Ecco le parole del centrocampista del Milan in vista del match di domani:

«Sicuramente abbiamo imparato qualcosa, ma quasi tutti noi giocatori, staff, li conosceva già bene prima della partita di andata. Dobbiamo sapere tutti che loro sono proprio una squadra diversa fuori casa e in casa, giocano in modo diverso. Siamo preparati per la partita diversa rispetto all’andata».