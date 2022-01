Krunic a Dazn: «Che emozione giocare Milan Juve!»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Ai microfoni di Dazn, Rade Krunic, centrocampista del Milan, ha parlato prima del calcio d’inizio della partita contro la Juve

PARTITA – «Ogni partita per noi è importante, ma gare come questa sono particolari. C’è tanta emozione nel giocarle, è il sogno di ogni bambino».

CRESCITA PERSONALE – «Pretendo sempre il massimo da me stesso. Gioco in diversi ruoli, dipende anche dalla situazione della squadra. C’erano tanti problemi, ma per me l’importante è giocare. Mi fa bene e spero di farlo sempre di più».