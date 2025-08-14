Krstovic Milan, sul giocatore concorrenza dalla Serie A: l’attaccante del Lecce piace non solo ai rossoneri

Krstovic Milan, l’attaccante del Lecce piace a molti club anche di Serie A: la situazione

Il Milan, in cerca di un nuovo attaccante per la prossima stagione, ha sondato il terreno per Nikola Krstović, attaccante del Lecce. L’indiscrezione di mercato, emersa durante le trattative che hanno portato al prestito di Francesco Camarda nel Salento, ha acceso l’entusiasmo dei tifosi rossoneri. Tuttavia, il possibile affare non ha mai decollato a causa delle alte richieste economiche del club salentino, come riportato da Gazzetta.it.

Il Lecce, infatti, valuta il suo bomber montenegrino non meno di 30 milioni di euro, una cifra che la dirigenza milanista ha ritenuto eccessiva per un giocatore che, pur avendo dimostrato buone qualità, ha ancora margini di miglioramento. L’alto costo del cartellino ha fatto sì che i dialoghi tra i due club si interrompessero, con i rossoneri che hanno preferito non affondare il colpo e virare su altri obiettivi.

Nikola Krstović, attaccante classe 2000, si è messo in mostra nella sua prima stagione in Serie A con la maglia del Lecce. Il montenegrino ha dimostrato di avere un buon fiuto del gol, una discreta tecnica e un’ottima fisicità che lo rendono un avversario difficile per qualsiasi difesa. Le sue caratteristiche, unite alla giovane età, lo rendono un profilo interessante, ma la sua valutazione ha spaventato anche i rossoneri.

L’interessamento del Milan per Krstović, seppur non andato a buon fine, dimostra la volontà del club di puntare su giocatori che conoscono già il campionato italiano. Il Diavolo, infatti, ritiene che un giocatore che ha già militato in Serie A possa integrarsi più facilmente e rendere al meglio fin da subito, un fattore che il Milan, guidato dal nuovo DS Igli Tare e dall’allenatore Massimiliano Allegri, considera fondamentale per la prossima stagione.

La strategia del Milan è chiara: trovare un attaccante che possa fare la differenza, ma senza dilapidare un patrimonio. Krstović, pur essendo un buon profilo, non rientrava nei parametri economici del club di via Aldo Rossi. Nel frattempo, il giovane Francesco Camarda è pronto a fare la sua esperienza a Lecce, sperando di tornare in rossonero un giorno, mentre la dirigenza milanista continua a sondare il mercato alla ricerca della punta giusta per rinforzare il reparto offensivo.