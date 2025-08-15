Krstovic Milan, l’attaccante del Lecce non tramonta! Prima alternativa ad Hojlund, può arrivare a queste condizioni

Krstovic Milan, la punta del Lecce è la prima alternativa in caso di mancato arrivo a Milanello di Hojlund: costa 25 milioni di euro

Con la concreta possibilità che Rasmus Hojlund non vesta la maglia rossonera, il Milan si trova a dover esplorare con urgenza alternative valide per rinforzare il proprio reparto offensivo. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, la pista più semplice e immediata porta a Nikola Krstovic, centravanti del Lecce. Un nome che, negli ultimi giorni, sta guadagnando sempre più terreno nelle strategie del club di Via Aldo Rossi.

L’arrivo di Igli Tare come nuovo Direttore Sportivo del Milan e di Massimiliano Allegri in panchina segna l’inizio di una nuova era e di un approccio mirato al mercato. Entrambi i dirigenti stanno valutando attentamente ogni opzione per costruire una squadra competitiva, e il profilo di Krstovic sembra rispondere a diverse esigenze. Il giovane attaccante montenegrino, infatti, ha dimostrato notevoli qualità nella sua prima stagione in Serie A, attirando l’attenzione di numerosi club. La sua fisicità, la capacità di fare reparto e il fiuto del gol lo rendono un candidato ideale per l’attacco rossonero, soprattutto considerando l’eventuale mancato arrivo di Hojlund, un obiettivo che si sta rivelando complesso da raggiungere.

La trattativa per Krstovic potrebbe essere relativamente semplice rispetto ad altre opzioni più complicate e costose. Il Lecce, pur non volendo privarsi facilmente del suo gioiello, potrebbe essere aperto a una cessione di fronte a un’offerta convincente. Questo renderebbe l’operazione vantaggiosa anche in termini di costi, un fattore che Tare e Allegri stanno tenendo in grande considerazione per mantenere un equilibrio finanziario. La conoscenza del campionato italiano da parte di Krstovic è un ulteriore vantaggio, poiché ridurrebbe i tempi di adattamento e gli permetterebbe di essere immediatamente a disposizione del Mister Allegri.

Altre piste, come quelle che portano a Nicolas Jackson del Chelsea o a Dusan Vlahovic della Juventus, rimangono sul tavolo ma presentano criticità. Per Jackson, si dovrebbe attendere un’apertura al prestito, mentre per Vlahovic sarebbero necessarie condizioni accessibili che al momento appaiono difficili da concretizzare. Infine, un occhio di riguardo va all’Atletico Madrid, che sta mollano la presa su Alexander Sorloth, un nome che potrebbe rientrare tra le sorprese di mercato se le altre opzioni non dovessero concretizzarsi. Tuttavia, al momento, la pista Krstovic sembra essere quella più calda e praticabile per il calciomercato Milan in questa fase cruciale del mercato estivo. Il club rossonero si muove con strategia e determinazione per assicurarsi il rinforzo giusto per il proprio attacco, con il nome di Nikola Krstovic in cima alla lista delle priorità.