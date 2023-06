Krol su Reijnders: «Può crescere sotto questi aspetti, ma…». Le parole dell’ex calciatore sull’obiettivo di mercato rossonero

Ruud Krol ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport di Tijjani Reijnders. Ecco le parole dell’ex calciatore sull’obiettivo di mercato rossonero:

«È bravo e lo so che lo vuole il Milan. Tecnicamente è bravo, può crescere ancora per quantità, esperienza e maturità. È sicuramente uno dei migliori Under 25 olandesi e ha cominciato a giocare in nazionale. Può giocare più avanti e più indietro, in tutte le posizioni del centrocampo. Non è stato mai testato in Italia ma le qualità ci sono».