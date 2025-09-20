Kristensen Milan, non si placano le voci sul difensore dell’Udinese: Tare alza il pressing, il centrale piace per diversi motivi. Ecco quali

Kristensen Milan, sono diverse le voci che confermano il forte interesse dei rossoneri per il difensore centrale dell’Udinese

Il Milan di Massimiliano Allegri si prepara per una sfida cruciale in trasferta contro l’Udinese, un match che potrebbe svelare le reali ambizioni della formazione rossonera. Dopo un inizio di campionato difficile con la sconfitta contro la Cremonese, il Milan ha inanellato due vittorie consecutive, dimostrando una buona reazione. Questa partita è un banco di prova fondamentale per testare la solidità e la maturità della squadra. La posta in palio è alta, e l’attenzione sarà massima, non solo in campo.

Kristensen sotto la lente d’ingrandimento

L’incontro si preannuncia teso e ricco di spunti, specialmente per i dirigenti rossoneri. Sulle tribune del Bluenergy Stadium, a Udine, sarà presente il direttore sportivo del Milan, Igli Tare. I suoi occhi saranno puntati con particolare interesse su un giocatore specifico: il difensore centrale danese Thomas Kristensen. Il giovane talento è da tempo nel mirino del calciomercato Milan, che lo considera un possibile rinforzo per il reparto arretrato.

Gli osservatori e gli scout del club rossonero hanno già avuto modo di seguirlo da vicino. Hanno assistito alla sua prestazione all’esordio contro il Verona e hanno riportato riscontri estremamente positivi sulle sue qualità. La dirigenza del Milan apprezza le sue doti e ha la consapevolezza di trovarsi di fronte a un affare promettente. Nonostante il suo valore si aggiri sui 15 milioni di euro, c’è la sensazione che si tratti di un’operazione più adatta alla sessione estiva che a quella invernale, ma l’interesse rimane altissimo.

Perché il Milan segue il difensore danese?

L’interesse del Milan per Kristensen non è casuale. Al di là delle sue grandi potenzialità e della costante ricerca di giocatori di talento, la dirigenza rossonera ha la sensazione di aver individuato un difensore di spessore, un profilo che spicca per la sua concretezza e affidabilità. Due dati, in particolare, hanno colpito l’attenzione del club: Thomas Kristensen è il giocatore che ha vinto il maggior numero di duelli aerei (19) e quello che ha registrato il maggior numero di respinte difensive (34) in questo avvio di campionato di Serie A.

Questi numeri sono la prova di una straordinaria solidità fisica e di un posizionamento impeccabile. La capacità di dominare i duelli aerei è una qualità fondamentale per un difensore moderno, così come l’abilità di liberare l’area di rigore dalle situazioni di pericolo. Per il Milan di Allegri, che punta a costruire una squadra solida e compatta, un giocatore con queste caratteristiche sarebbe un’aggiunta di grande valore. Il club continua a seguirlo con attenzione, con la speranza che possa diventare un punto di riferimento per il futuro della difesa rossonera.