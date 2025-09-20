HANNO DETTO
Kristensen da giallo, Marelli fa chiarezza durante Udinese Milan: avete sentito?
Kristensen era da ammonizione? Luca Marelli a DAZN ha fatto chiarezza sul doppio episodio che ha coinvolto il danese
Luca Marelli nel corso del primo tempo di Udinese-Milan ha commentato i primi episodi arbitrali degni di nota. Secondo l’ex arbitro mancano alcune sanzioni, mentre è stato giusto non ammonire Luka Modric. Al centro della discussione ci sono due interventi di Kristensen che potevano essere sanzionati con il cartellino giallo da parte del direttore di gara Daniele Doveri della sezione di Roma.
Queste le parole di Luca Marelli ai microfoni di DAZN rilasciate intorno al 13° minuto del primo tempo: «Era ammonizione l’intervento di Kristensen su Pulisic, anche questo fallo era da giallo per SPA (azione promettente). Modric non lo ritengo da cartellino giallo».