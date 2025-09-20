Connect with us

HANNO DETTO

Kristensen da giallo, Marelli fa chiarezza durante Udinese Milan: avete sentito?

HANNO DETTO

Trevisani lancia in alto il Milan: «Si potrà togliere grandi soddisfazioni. Scudetto? Sì ma solo in questo caso»

HANNO DETTO

Pellegatti sicuro in diretta: «La scorsa è stata la stagione più confusa della storia del Milan! Più volte è successo questo»

HANNO DETTO

Biasin non le manda a dire sul periodo del Milan: «Squadra che mi sta facendo paura, dall'arrivo di Allegri...»

HANNO DETTO

San Siro Milan, Marotta non le manda a dire: «Anche Wembley è stato ricostruito, noi abbiamo un'esigenza precisa»

HANNO DETTO

Kristensen da giallo, Marelli fa chiarezza durante Udinese Milan: avete sentito?

Milan news 24

Published

2 giorni ago

on

By

Kristensen

Kristensen era da ammonizione? Luca Marelli a DAZN ha fatto chiarezza sul doppio episodio che ha coinvolto il danese

Luca Marelli nel corso del primo tempo di Udinese-Milan ha commentato i primi episodi arbitrali degni di nota. Secondo l’ex arbitro mancano alcune sanzioni, mentre è stato giusto non ammonire Luka Modric. Al centro della discussione ci sono due interventi di Kristensen che potevano essere sanzionati con il cartellino giallo da parte del direttore di gara Daniele Doveri della sezione di Roma.

Queste le parole di Luca Marelli ai microfoni di DAZN rilasciate intorno al 13° minuto del primo tempo: «Era ammonizione l’intervento di Kristensen su Pulisic, anche questo fallo era da giallo per SPA (azione promettente). Modric non lo ritengo da cartellino giallo».

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.