Koulierakis Milan, urgono rinforzi: possibile nuovo assalto al centrale del Paok, valutato dal club greco non meno di 10 milioni

I tanti infortuni e i problemi emersi in difesa stanno spingendo il Milan ad accelerare sul fronte difensore. Il Diavolo potrebbe presto tornare alla carica per Konstantinos Koulierakis.

Il classe 2003 del Paok sta crescendo in maniera esponenziale e di pari passo il prezzo del suo cartellino (fissato a non meno di 10 milioni di euro). Ad oggi rappresenta una pista molto complicata ma non certamente impossibile: bisognerà capire soprattutto che tipo di investimento vorrà fare il club. A riportarlo è TuttoMercatoWeb.