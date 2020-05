Kouassi vicino al Milan: scopriamo assieme il centrale del Psg – VIDEO

Il Milan punta forte su Kouassi del Psg per rinforzare la difesa e fornire a Romagnoli un partner giovane e talentuoso

Ormai da diversi giorni si sta parlando di Kouassi vicinissimo al Milan nonostante la concorrenza agguerrita come quella del Manchester City. Allora scopriamo assieme le caratteristiche del centrale del Psg.

Età, altezza e versatilità in campo

Il giovane difensore è nato in Francia il 7 luglio 2002 e quindi non ha ancora compiuto 18 anni. Nonostante la tenera età è già alto 187cm ed è in grado di ricoprire sia la posizione destra che sinistra in centro alla difesa che la mediana per via delle sue ottime qualità palla al piede.

Esperienza già in Ligue 1 e in Champions League

Nonostante non abbia compito ancora i 18 anni, Kouassi ha collezionato quest’anno 6 presenze in Ligue 1 condite da una doppietta nel match contro l’Amiens. Inoltre in questa stessa stagione ha giocato anche in ben due occasioni in Champions League per un totale di 75 minuti.