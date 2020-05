Kouassi-Milan: c’è l’ok della società rossonera, colpo in prospettiva

Kouassi-Milan: la società di Via Aldo Rossi avrebbe dato l’ok per il passaggio del giovanissimo classe 2002 francese al Diavolo

Il calciomercato rossonero starebbe entrando a poco a poco nel vivo, non solo in uscita ma anche in entrata. Stando a quanto riferisce l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, il Milan sarebbe sulle tracce di Tanguy Kouassi.

Il giovanissimo classe 2002 è in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain. A questo punto Elliott e Gazidis avrebbero dato l’ok per prelevarlo, essendo decisamente un under 25 e un colpo in prospettiva importante.