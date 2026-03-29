Calciomercato
Kostic, l’attaccante serbo arrivato a La Madonnina: al via le visite mediche
Kostic, l’attaccante serbo, nuovo acquisto del club rossonero, è arrivato a La Madonnina per le consuete visite mediche di rito
Il Milan piazza il primo colpo per la stagione 2026/27. Nella mattinata di domenica 29 marzo, il giovane talento Andrej Kostić è arrivato alla clinica La Madonnina di Milano per sottoporsi alle visite mediche di rito. Secondo quanto appreso dalla redazione di Milannews24, l’operazione con il Partizan Belgrado si è conclusa sulla base di un accordo definitivo da 3 milioni di euro come quota fissa, che potrebbe salire fino a 8 milioni attraverso vari bonus legati al rendimento futuro.
LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Milan
L’attaccante montenegrino classe 2007, messosi in luce con 11 reti stagionali in Serbia, rappresenta una scommessa mirata per rinforzare il reparto offensivo a lungo termine.
Kostic tra Oddo e Allegri: la situazione
Il percorso del diciottenne a Milano è già tracciato. Il trasferimento diventerà effettivo a giugno, quando Kostić si aggregherà inizialmente al Milan Futuro sotto la guida di Massimo Oddo. L’obiettivo della dirigenza è permettergli un ambientamento graduale nel calcio italiano, con l’idea di inserirlo progressivamente nelle rotazioni della Prima Squadra per essere valutato da Massimiliano Allegri.
Dotato di una struttura fisica imponente (188 cm) e di un’ottima tecnica individuale, Kostić è considerato uno dei prospetti più promettenti dei Balcani, pronto a scalare le gerarchie rossonere partendo dal progetto giovani.