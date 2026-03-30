MN24 – Kostic, spunta il retroscena: c’entra Savicevic! Importantissima ricostruzione sull’arrivo del serbo

Kostic ha svolto nella giornata di ieri le visite mediche di rito: l’attaccante è stato fortemente caldeggiato ai rossoneri da Savicevic

Il Milan ha definito l’acquisto di Andrej Kostić, talento classe 2007 messosi in luce con il Partizan Belgrado. Secondo quanto appreso dalla redazione di Milannews24, l’operazione si è conclusa sulla base di circa 3 milioni di euro di parte fissa (più bonus e una percentuale sulla futura rivendita).

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Il giovane attaccante montenegrino è sbarcato a Milano nella mattinata di ieri per sottoporsi alle visite mediche di rito alla clinica La Madonnina, propedeutiche al trasferimento che diventerà effettivo a giugno. Inizialmente, Kostić verrà aggregato al progetto Milan Futuro per favorirne l’inserimento nel calcio italiano.

Kostic consigliato da Savićević: lo sponsor d’eccezione

Dietro l’accelerazione rossonera per il centravanti da 11 gol stagionali si nasconde un suggerimento di altissimo livello. Come riferisce Milannews24, lo “sponsor” d’eccezione è stato proprio Dejan Savićević: l’ex stella del Milan e attuale presidente della Federcalcio montenegrina aveva caldeggiato l’acquisto del suo connazionale già la scorsa estate.

“Il Genio” aveva intravisto le potenzialità di Kostić ben prima della sua esplosione tra i professionisti, convincendo l’area scouting di via Aldo Rossi a battere la concorrenza internazionale. Un investimento mirato che garantisce a Massimiliano Allegri un prospetto fisico e tecnico di grande valore per il futuro.