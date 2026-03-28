Kostic Milan, i dettagli e tutte le cifre dell’operazione. Intreccio Allegri-Oddo

Kostic Milan, Tare ha chiuso l’operazione per giugno sulla base di 3 milioni di euro netti. Il piano in vista della prossima stagione

Il Milan ha sferrato il colpo decisivo per il futuro del proprio attacco. Secondo quanto riportato da Antonio Vitiello, il club rossonero ha raggiunto un accordo definitivo con il Partizan Belgrado per l’acquisto di Andrej Kostić.

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L’operazione si è conclusa sulla base di 3 milioni di euro di parte fissa per il cartellino del talento classe 2007. Il giovane attaccante montenegrino, che in questa stagione ha già realizzato 10 reti nel campionato serbo mettendo in mostra tutto il suo potenziale fisico e tecnico, è già arrivato a Milano: nella giornata di domani sosterrà le visite mediche di rito prima della firma.

Kostic tra Oddo e Allegri: il piano per giugno

Il trasferimento diventerà effettivo a partire dal prossimo giugno, quando Kostić si aggregherà ufficialmente alla formazione rossonera. Il piano di inserimento tracciato dalla dirigenza prevede un primo step fondamentale nel Milan Futuro guidato da Massimo Oddo.

Qui, il diciottenne avrà modo di ambientarsi nel calcio italiano con l’obiettivo dichiarato di affacciarsi rapidamente in Prima Squadra sotto la lente d’ingrandimento di Massimiliano Allegri. Considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama europeo, Kostić rappresenta un investimento mirato per garantire gol e freschezza al reparto offensivo del Milan del futuro.