Koopmeiners Milan: la Juventus pronta all’assalto, l’Atalanta chiede una cifra choc

Tra i nomi accostati al calciomercato Milan c’è quello di Koopmeiners. Piace anche alla Juventus, richiesta choc dell’Atalanta

La Juventus sarebbe in stretto contatto con l’Atalanta per preparare un’offerta da circa 100 milioni di euro per due colpi estivi: Koopmeiners, obiettivo del calciomercato Milan, e Carnesecchi, pupilli entrambi di Cristiano Giuntoli.

Come riportato da Sportitalia Percassi potrebbe vacillare solo davanti una proposta da 50 milioni di euro o superiore. La Juve però non ha intenzione di arrivare a quella crifra.