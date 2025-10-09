Koni De Winter racconta come si è trasferito al Milan: «Avevo tante offerte, dei rossoneri mi ha convinto questa cosa». Le ultimissime sui rossoneri

Koni De Winter non ha lasciato spazio a dubbi: la sua decisione di accettare l’offerta del Milan è stata prioritaria, superando di gran lunga le sirene economiche e l’interesse di numerosi rivali. Il difensore belga, in un’intervista rilasciata a @nieuwsbladsport, ha spiegato che l’approdo nel club rossonero era l’unica destinazione che contasse davvero.

“Quando ricevi la chiamata del Milan, la scelta è ovvia, non si esita,” ha dichiarato il giovane centrale, mettendo in luce l’enorme prestigio della società.

Respinte Offerte da Inghilterra e Medio Oriente

De Winter ha rivelato di aver ricevuto un notevole corteggiamento durante la finestra di mercato, non limitato alla Serie A. Oltre all’interesse di altri club italiani di primo piano, il belga era seguito con attenzione da squadre della Premier League e, in particolare, da mercati emergenti con grande disponibilità finanziaria.

“C’è stato un forte interesse anche dal Medio Oriente. Parliamo di cifre importanti,” ha ammesso il difensore. Tuttavia, l’aspetto economico non è riuscito a scalfire la sua convinzione. La prospettiva di contribuire al progetto del Diavolo, agli ordini di Massimiliano Allegri, è risultata vincente. “Per quanto mi riguarda, trasferirmi al Milan rappresentava l’opportunità perfetta,” ha concluso De Winter, confermando che il suo focus è totalmente sulla crescita sportiva in un ambiente di altissimo livello. La sua determinazione sottolinea come il brand e il progetto Milan abbiano ancora una forza di attrazione cruciale nel panorama calcistico europeo.