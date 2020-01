Kjaer è entrato sin da subito nei meccanismi della difesa del Milan dimostramdosi una valida alternativa a Musacchio

Kjaer è giunto al Milan lasciando perplessi diversi tifosi che magari si aspettavano un colpo diverso dal calciomercato, ma il danese si è adeguato immediatamente ai meccanismi difensivi della squadra di Pioli.

Da quando è arrivato, in concomitanza con Ibrahimovic, il Milan non ha mai perso e Kjaer ha giocato in tutte le partite (dalla Spal in poi). I rossoneri hanno subito 4 reti in 4 partite totali in tutte le competizioni.