Kjaer suona la carica per il big match di Anfield: il messaggio del difensore

Simon Kjaer è pronto per la partita di Champions League contro il Liverpool ad Anfield. Tutta la sua carica in allenamento

Anche Simon Kjaer è pronto per il match di Anfield contro il Liverpool. Il difensore danese è stato protagonista oggi in allenamento e vuole scendere in campo in vista del ritorno in Champions del Milan.

Ecco il suo messaggio su Instagram per suonare la carica in visto dell’impegno di mercoledì: «Grande partita in arrivo».