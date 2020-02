Kjaer: usato sicuro in casa Milan, si pensa al riscatto. Ecco le cifre

Il cartellino del centrale è ancora del Siviglia ma basterà poco per riscattarlo

Un buon impatto con la maglia rossonera per Simon Kjaer. Molto chiacchierato al suo arrivo, in quanto non considerato un rinforzo all’altezza, ha saputo dimostrare fin da subito qualità importanti per la rosa di Pioli.

Boban e Maldini ora pensano al riscatto del centrale

Questione di tempo e il cartellino di Simon potrebbe essere riscattato. Questa a oggi è l’idea. L’investimento lo permette. 2 milioni e mezzo per garantirsi le prestazioni del centrale 30enne. Musacchio, rischierà tanta panchina da qui in avanti.