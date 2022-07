Kjaer dovrebbe finalmente rivedersi in campo dopo l’infortunio in Wolfsberger-Milan: ecco i dettagli

Nella giornata di mercoledì 27 luglio, il Milan terminerà il suo mini ritiro in Austria con un’amichevole contro il Wolfsberger.

Come riportato da Tuttosport, in questo match dovrebbe finalmente rivedersi in campo dopo diversi mesi Simon Kjaer.