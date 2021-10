Kjaer titolare contro l’Austria: la scelta del ct danese sul difensore

Simon Kjaer schierato dal primo minuti del match tra Danimarca e Austria per le qualificazioni al Mondiale in Qatar

In campo dal primo minuto di gioco Simon Kjaer, capitano della Nazionale danese, che questa sera gioca contro l’Austria nel match valido per le qualificazioni al Mondiale in Qatar 2022.

Il difensore del Milan non poteva mancare, anche in quanto capitano, per questo incontro, che potrebbe permettere alla Nazionale Danese di avvicinarsi alla qualificazione finale.