Kiwior Milan, spunta il retroscena sul centrale dell'Arsenal! Tare ci ha provato veramente, la ricostruzione

2 ore ago

Kiwior Milan, Igli Tare ha tentato di portare a Milanello il centrale dell’Arsenal: affare impossibile col Porto ormai ai dettagli

Il calciomercato Milan è un vortice di voci, smentite e trattative, e la difesa del Milan è al centro di numerose speculazioni. La nuova era rossonera targata Igli Tare come direttore sportivo e Massimiliano Allegri come allenatore sta prendendo forma, e la priorità sembra essere il rafforzamento del pacchetto arretrato. Tuttavia, una delle piste più chiacchierate sembra essersi già raffreddata in maniera definitiva: quella che portava a Jakub Kiwior, difensore polacco dell’Arsenal.

Secondo le indiscrezioni fornite dal giornalista Matteo Moretto, una fonte molto attendibile in tema di calciomercato, il Milan avrebbe effettivamente contattato i Gunners per sondare la disponibilità del giocatore. Il nome di Kiwior era emerso come un profilo ideale per versatilità e margini di crescita, caratteristiche molto apprezzate dalla nuova dirigenza rossonera. Nonostante l’interessamento, però, la trattativa non è mai decollata a causa di distanze economiche insormontabili. Le richieste dell’Arsenal per il cartellino del difensore, unite a un ingaggio ritenuto eccessivo per le casse milaniste, hanno reso l’affare impraticabile.

L’interesse del Milan è stato un flirt passeggero, perché il destino di Kiwior sembra ormai segnato e non è in Italia. Il Porto, infatti, si è mosso con decisione e sembra aver trovato un accordo con l’Arsenal per il trasferimento del giocatore. La fumata bianca è vicina e l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare a breve, confermando le parole di Moretto: “È molto probabile che vada al Porto”. Questo scenario ha portato la dirigenza rossonera a valutare nuovi obiettivi per rinforzare la retroguardia. Il tandem Tare-Allegri è già al lavoro per individuare un profilo che si adatti sia alle esigenze tecniche del mister, sia ai parametri finanziari del club. La ricerca di un difensore centrale forte e affidabile è più che mai aperta.

La situazione di Kiwior è un chiaro esempio di come le dinamiche di mercato possano cambiare rapidamente. Un nome che fino a poco tempo fa sembrava una concreta possibilità per la difesa del Milan, è ora un capitolo chiuso. I tifosi rossoneri dovranno pazientare ancora per scoprire chi sarà il prossimo acquisto in difesa, ma una cosa è certa: non sarà il difensore polacco. Le prossime ore saranno cruciali per definire i rinforzi che Allegri avrà a disposizione per la sua nuova avventura sulla panchina del Milan. Le priorità sono chiare, ma le trattative sono complesse e richiedono tempo e pazienza. L’era di Tare e Allegri è solo all’inizio e il mercato è un terreno scivoloso.

