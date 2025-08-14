Kiwior Milan, riprende quota il nome del polacco per la difesa: può arrivare a queste condizioni a Milanello

Kiwior Milan, il difensore centrale dell’Arsenal può tornare di moda per la difesa rossonera della prossima stagione: ipotesi prestito

Il calciomercato estivo entra nel vivo e il calciomercato Milan, sotto la guida del nuovo Direttore Sportivo Igli Tare e del tecnico Massimiliano Allegri, si sta muovendo con decisione per costruire una squadra ancora più competitiva. Le ultime indiscrezioni, riportate da Transferfeed.com, accendono i riflettori su un nome di spicco per la retroguardia rossonera: Jakub Kiwior, difensore centrale di proprietà dell’Arsenal. Un potenziale colpo di scena che potrebbe portare al Milan un innesto di alto profilo e garantire maggiore solidità difensiva.

L’interesse per Kiwior non è casuale. Il difensore polacco, che vanta un passato in Serie A con la maglia dello Spezia, è conosciuto per la sua rocciosità e la sua capacità di giocare sia come centrale che come terzino sinistro. La sua esperienza, anche a livello internazionale, lo rende un profilo estremamente interessante per le ambizioni del Milan. Con Kiwior, Allegri avrebbe a disposizione un difensore versatile, capace di agire come “braccetto” di sinistra in una difesa a tre, ma anche di adattarsi a diverse soluzioni tattiche. La sua presenza garantirebbe al tecnico livornese la possibilità di lavorare in maniera costante e continuativa con la difesa a tre, un modulo che Allegri predilige e che ha dimostrato di saper valorizzare.

La solidità difensiva è un mantra per Allegri e l’arrivo di Kiwior andrebbe proprio in questa direzione. Il polacco, con il suo piede mancino e la sua fisicità, offrirebbe garanzie importanti nel reparto arretrato, contribuendo a blindare la porta rossonera. Igli Tare, dal canto suo, sta dimostrando fin da subito grande acume nel cogliere le giuste opportunità di mercato. La sua ricerca è focalizzata su giocatori che possano integrarsi perfettamente nella visione tattica di Allegri e che abbiano le caratteristiche per fare la differenza in un campionato esigente come la Serie A e in Europa.

Le operazioni del Milan finora sono state mirate e oculate. Il prestito di Hojlund in attacco e i 20 milioni di euro spesi per De Winter in difesa, a fronte dei 40 milioni incassati dalla cessione di Thiaw, testimoniano una gestione finanziaria attenta e al contempo ambiziosa. Questi movimenti di mercato hanno creato i margini economici necessari per pensare a un altro colpo di alto profilo, e il nome di Kiwior rientra perfettamente in questa strategia.

L’operazione Kiwior, se dovesse concretizzarsi, sarebbe un segnale forte delle intenzioni del Milan di competere ai massimi livelli. L’Arsenal, da parte sua, potrebbe valutare la cessione del giocatore, offrendo al Milan una concreta possibilità di rafforzare ulteriormente un reparto cruciale. I tifosi rossoneri, in attesa di ulteriori sviluppi, possono sognare un mercato entusiasmante, con la consapevolezza che Igli Tare e Massimiliano Allegri stanno lavorando alacremente per costruire un Milan sempre più forte e competitivo.