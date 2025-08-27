Connect with us

Kim Milan, è lui il primo obiettivo per la difesa! Tare in azione, c'è un grosso ostacolo da superare

Kim Milan, il primo obiettivo per la difesa è l’attuale centrale del Bayern Monaco ed ex Napoli: da superare l’ostacolo ingaggio

Il calciomercato Milan sta operando attivamente in questa sessione di mercato, alla ricerca di opportunità concrete per rinforzare la squadra. Con il nuovo direttore sportivo Tare e l’allenatore Massimiliano Allegri, il club rossonero sta delineando una strategia precisa, puntando a colpi mirati che possano aumentare il livello qualitativo della rosa. Il settore più attenzionato è senza dubbio la difesa, considerata una priorità assoluta per il nuovo assetto tecnico-tattico.

L’obiettivo principale: Kim del Bayern Monaco

Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari, il nome che spicca nella lista dei desideri del Milan è quello di Kim Min-jae, roccioso difensore centrale attualmente in forza al Bayern Monaco. Il sudcoreano è considerato l’obiettivo numero uno di Tare, che lo vede come il profilo ideale per dare solidità e leadership al reparto arretrato. Le sue doti fisiche, la sua aggressività e la sua intelligenza tattica lo rendono un difensore completo e di caratura internazionale, capace di fare la differenza in qualsiasi campionato. Tuttavia, l’operazione non è semplice. L’ostacolo principale è rappresentato dall’ingaggio elevatissimo percepito dal giocatore in Baviera, una cifra che il Milan difficilmente potrebbe sostenere senza un’attenta valutazione delle proprie finanze.

Piani alternativi e meno costosi

Il Milan, consapevole della complessità dell’affare Kim, non vuole farsi trovare impreparato e sta già valutando piani alternativi e meno onerosi. La dirigenza rossonera, infatti, sta sondando il mercato alla ricerca di profili validi che possano offrire un ottimo rapporto qualità-prezzo. Questa strategia è in linea con la filosofia societaria, che mira a costruire una squadra competitiva e sostenibile nel tempo. Si cercano giocatori che abbiano le caratteristiche giuste per il calcio di Allegri e che possano integrarsi facilmente nel gruppo. Tra i nomi che circolano, si parla di giovani promesse emergenti o di giocatori esperti ma con ingaggi più contenuti.

Il ruolo di Tare e Allegri

Il nuovo tandem dirigenziale-tecnico, composto da Tare e Allegri, sta lavorando in perfetta sintonia. Il direttore sportivo, con la sua esperienza e la sua fitta rete di contatti, si sta muovendo per individuare i giocatori più adatti alle esigenze della squadra, mentre l’allenatore sta fornendo precise indicazioni sulle caratteristiche tecniche e tattiche dei profili desiderati. Questo coordinamento è fondamentale per garantire che ogni acquisto sia mirato e funzionale al progetto tecnico. I tifosi rossoneri sperano che la combinazione tra la visione strategica di Tare e la sapienza tattica di Allegri possa portare a una sessione di mercato vincente, capace di riportare il Milan ai vertici del calcio italiano ed europeo.

