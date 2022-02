ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Kessie spacca Milan: prende corpo l’incubo Inter? Anche i nerazzurri sull’ivoriano in scadenza

La manifestazione di insofferenza da parte dei tifosi del Milan nei confronti di Franck Kessie non si era registrata neanche con Calhanoglu o Donnarumma. Forse perché allora c’erano ancora degli auspici di rinnovo, poi cancellati dai fatti. Nel caso dell’ivoriano le possibilità di prolungamento sono pari a zero nonostante l’offerta del club sui 6.5 milioni.

Arrivare a una rottura ambientale non farebbe bene però né a Kessie né al Milan, per questo Pioli e la dirigenza stanno provando a difendere il giocatore. Il futuro? Dalla scorsa estate è molto vigile l’Inter che potrebbe tentare il Calha bis. L’Inter non può permettersi esborsi significativi per i cartellini e quindi vuole cogliere le occasioni a zero. Ma le richieste di Kessie vanno ben oltre i 7 milioni netti coi bonus. L’Inter ne dava 7,5 a Lukaku ed Eriksen ma ma con gli sgravi del Decreto Crescita. La Juventus è defilata, le sirene principali arrivato dal Liverpool, Tottenham, Newcastle, PSG e Barcellona. Lo scrive Tuttosport.