Kessie torna in Serie A? Il pressing di Stefano Pioli si fa insistente e… Le ultimissime sull’ex Milan e sul mondo rossonero

L’ex centrocampista del Milan, Franck Kessié, si trova al centro di un interessante intreccio di mercato, con la Fiorentina che sta concretamente sondando il terreno per riportarlo in Serie A. Dopo l’esperienza in Arabia Saudita con l’Al-Ahli, l’ivoriano sta seriamente riflettendo sul suo futuro, diviso tra un contratto economicamente vantaggioso in Medio Oriente e la possibilità di tornare a calcare i campi del campionato italiano.

La Fiorentina, spinta anche dalla volontà del tecnico Stefano Pioli che lo ha avuto come colonna portante nel Milan scudettato, vede in Kessié il rinforzo ideale per il proprio centrocampo. I rapporti tra il giocatore e l’allenatore sono eccellenti, un fattore che potrebbe giocare un ruolo determinante nella decisione finale. La dirigenza viola sta lavorando per convincere Kessié a sposare il progetto, nonostante le cifre del suo attuale ingaggio in Arabia siano decisamente fuori portata per gli standard della Serie A.

L’ostacolo principale, infatti, è rappresentato proprio dallo stipendio percepito da Kessié all’Al-Ahli. Per approdare a Firenze, l’ex rossonero dovrebbe accettare una significativa riduzione dell’ingaggio. La Fiorentina, dal canto suo, starebbe offrendo un contratto da 3-3,5 milioni di euro a stagione più bonus, una cifra importante per le sue casse ma ben lontana da quanto guadagna attualmente. L’obiettivo è fargli capire che il ritorno in un campionato competitivo e in un progetto sportivo ambizioso come quello viola potrebbe compensare il sacrificio economico.

La situazione è in continua evoluzione, con nuovi contatti previsti tra la Fiorentina e l’entourage del giocatore nei prossimi giorni. L’Al-Ahli, che non vuole svendere il proprio gioiello ma è aperto a negoziare, attende un’offerta che soddisfi le sue richieste. La palla, in definitiva, sembra essere nelle mani di Kessié, che dovrà decidere se privilegiare l’aspetto economico o il desiderio di riabbracciare il calcio europeo e, in particolare, la Serie A, dove ha lasciato un ricordo indelebile.