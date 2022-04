Kessie non fischiato dalla Sud: si allinea tutto lo stadio? L’ivoriano può dare una mano nella corsa allo scudetto

Come riportato da La Gazzetta dello Sport i fischi rivolti a Franck Kessie in tutte le partite casalinghe del Milan non arrivano dalla Sud: la curva ha scelto di non accanirsi su Kessie, considerato (per altre tre settimane) uno dei tanti protagonisti da sostenere.

Contro la Fiorentina potrebbero allinearsi anche gli altri settori di San Siro.