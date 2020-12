Kessiè: «Non facile senza Ibra e Kjaer. Il sogno è la Champions League»

Al termine di Sampdoria-Milan, Franck Kessiè ha rilasciato le seguenti dichiarazione nel post gara a Sky Sport

Nel post Sampdoria-Milan, Franck Kessiè ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport. Ecco le sue parole: «Noi siamo un gruppo importante, meraviglioso. Sapevamo che la partita di oggi sarebbe stata dura, ma abbiamo lottato fino alla fine.»

«Non è facile giocare senza i nostri giocatori di esperienza come Kjaer e Ibrahimovic – continua l’ivoriano -però abbiamo lottato e fatto quello che ci ha detto l’allenatore per portare i tre punti a casa. L’obiettivo è il 4° posto, non dobbiamo perdere la testa e continuare così. Il sogno? Andare in Champions»