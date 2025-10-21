News
Kessie, l’ex Milan può tornare veramente in Italia? Il top club ci pensa
Kessié, ex centrocampista del Milan, è nel mirino della Juve ma l’elevato ingaggio che percepisce in Arabia è un ostacolo quasi insormontabile
La Juventus resta alla finestra per Franck Kessie, ex centrocampista del Milan, monitorando la sua situazione. Tuttavia, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’ingaggio percepito dall’ivoriano rappresenta un ostacolo importante, se non insormontabile, per un suo approdo a Torino.
I dieci milioni di euro a stagione che Kessie percepisce attualmente, infatti, sono considerati eccessivi dai bianconeri. La politica del clubtorinese, eccezion fatta per l’attaccante Dusan Vlahovic, prevede ingaggi che non superano i 5-6 milioni di euro.
Perché la trattativa possa decollare, Kessie, che ha lasciato il Milan a parametro zero nel 2022, dovrebbe accettare di ridurre drasticamentele sue attuali pretese economiche, adeguandosi ai tetti salariali imposti dalla dirigenza juventina.