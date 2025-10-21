Connect with us

News

Kessie, l’ex Milan può tornare veramente in Italia? Il top club ci pensa

Calciomercato News

Calciomercato Milan, la scorsa estate più di un interesse: ma non c'è stato niente da fare. La rivelazione

News

Milan Pisa 1-1 LIVE: doppia parata di Semper su Gabbia e Saelemaekers

News

Tomori, il futuro dice Milan: cosa manca per l'accordo? Le ultime sul suo contratto

News

Atalanta Milan martedì, Allegri spera di recuperare alcuni pezzi: le ultime verso il big match

News

Kessie, l’ex Milan può tornare veramente in Italia? Il top club ci pensa

Milan news 24

Published

3 giorni ago

on

By

kessie

Kessié, ex centrocampista del Milan, è nel mirino della Juve ma l’elevato ingaggio che percepisce in Arabia è un ostacolo quasi insormontabile

La Juventus resta alla finestra per Franck Kessie, ex centrocampista del Milan, monitorando la sua situazione. Tuttavia, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’ingaggio percepito dall’ivoriano rappresenta un ostacolo importante, se non insormontabile, per un suo approdo a Torino.

dieci milioni di euro a stagione che Kessie percepisce attualmente, infatti, sono considerati eccessivi dai bianconeri. La politica del clubtorinese, eccezion fatta per l’attaccante Dusan Vlahovic, prevede ingaggi che non superano i 5-6 milioni di euro.

Perché la trattativa possa decollare, Kessie, che ha lasciato il Milan a parametro zero nel 2022, dovrebbe accettare di ridurre drasticamentele sue attuali pretese economiche, adeguandosi ai tetti salariali imposti dalla dirigenza juventina.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.