Kessie, si complica il ritorno in Serie A dell’ex Milan? C’è un ostacolo praticamente insormontabile. Ecco quale

Kessie, può complicarsi in maniera definitiva il possibile ritorno in Serie A dell’ivoriano: ingaggio fuori portata per l’ex Milan

Il possibile ritorno di Franck Kessié in Serie A ha acceso l’immaginazione di molti tifosi, ma le speranze si scontrano con la dura realtà di un mercato sempre più condizionato da ingaggi stellari e strategie finanziarie complesse. Nonostante i rumors insistenti che lo hanno accostato a diversi club italiani, la possibilità di rivedere il centrocampista ivoriano calcare i campi della massima serie appare, al momento, estremamente remota.

A frenare ogni entusiasmo è, in primis, l’attuale stipendio percepito da Kessié all’Al-Ahli: cifre che si aggirano intorno ai 13-14 milioni di euro netti a stagione, bonus esclusi. Un montante assolutamente insostenibile per la stragrande maggioranza delle società di Serie A, anche quelle con ambizioni europee. Come sottolineato da Alfredo Pedullà, fonte autorevole in materia di calciomercato, Kessié non sembra avere alcuna intenzione di ridurre le proprie pretese economiche per facilitare un rientro in Italia. Questa rigidità contrattuale rappresenta un ostacolo quasi insormontabile.

Perché un suo ritorno si concretizzasse, si dovrebbe verificare una congiuntura di eventi improbabile: il giocatore dovrebbe ottenere una buonuscita clamorosa dal suo attuale club e, contestualmente, accettare un contratto decisamente ridimensionato rispetto all’attuale, pur mantenendo uno standard elevato (si parla di almeno 5 milioni a stagione più bonus). Queste condizioni rendono evidente perché accostamenti a squadre come Fiorentina e Roma abbiano avuto poca credibilità. La Fiorentina, ad esempio, ha prontamente virato su altre soluzioni, chiudendo l’affare Sohm senza esitazioni, a dimostrazione di una chiara strategia orientata alla sostenibilità economica.

Il Nuovo Milan di Tare e Allegri e le Sfide del Mercato

Il nuovo corso del Milan, guidato dal neo Direttore Sportivo Igli Tare e dal nuovo allenatore Massimiliano Allegri, si troverà di fronte a sfide significative nel prossimo mercato. Sebbene il Milan sia sempre alla ricerca di opportunità di alto livello per rinforzare la rosa e competere ai massimi livelli, l’ingaggio di Kessié sembra essere al di fuori della portata finanziaria e della filosofia di gestione che la società rossonera sta cercando di implementare.

Tare, noto per la sua abilità nel scovare talenti e nel condurre trattative complesse, dovrà bilanciare le ambizioni sportive con la prudenza economica. Allegri, dal canto suo, cercherà profili funzionali al suo modulo e alla sua visione di gioco, ma sempre nel rispetto dei parametri finanziari imposti dal club. Un’operazione come quella di Kessié, seppur affascinante per il valore tecnico del giocatore e per il suo passato glorioso in maglia rossonera, rischierebbe di sbilanciare eccessivamente il bilancio e di compromettere altre potenziali operazioni.

In conclusione, sebbene il calciomercato sia per sua natura imprevedibile e gli scenari possano cambiare rapidamente, le condizioni attuali rendono il ritorno di Franck Kessié in Serie A un miraggio quasi impossibile. I club italiani sono sempre più attenti alla sostenibilità economica e difficilmente si imbarcano in operazioni che possano compromettere la loro solidità finanziaria. Il sogno di rivedere Kessié in Italia, per ora, resta confinato alla sfera delle ipotesi meno probabili, mentre il calcio italiano prosegue sulla strada di una gestione più oculata e razionale delle proprie risorse.