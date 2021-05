Kessie: «Dobbiamo continuare così nella ripresa per vincere»

Kessié ha parlato all’intervallo di Torino-Milan spiegando come i rossoneri debbano continuare così per vincere la sfida

Kessié, intervistato dai microfoni di Sky Sport alla fine del primo tempo di Torino-Milan, ha spiegato cosa devono fare i rossoneri nella ripresa:

«Partita di oggi più importante della Juve, dobbiamo continuare a vincere, importante segnare il rigore. Io sono sempre a disposizioni del Mister per fare il mio meglio ma dobbiamo continuare in questo modo per vincere una partita che è fondamentale per noi».