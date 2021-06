Kessie-Bennacer: è tempo di Nazionali, il loro futuro al Milan è certo

Kessie e Bennacer sono impegnati nelle rispettive Nazionali. Il futuro dell’ivoriano e dell’algerino pare certo al Milan

Quando sarà pubblicato il calendario della prossima Serie A, molti tifosi rossoneri butteranno subito l’occhio sulle partite del Milan in programma a gennaio. Il sorteggio dei gironi della Coppa d’Africa in programma il prossimo 25 giugno è stato rinviato e gli organi mondiali del calcio stanno ipotizzando una sosta di tutti i campionati per l’ultimo weekend di gennaio.

In attesa di sviluppi su tutti i fronti, nel mese di gennaio Franck Kessie sarà con la Costa d’Avorio e Ismaël Bennacer con l’Algeria. Una situazione che riguarderà anche il Napoli con Osimhen e Koulibaly, il Sassuolo con Traorè e Boga, e altri club con molti altri giocatori.

Le partite senza il Presidente e senza Isma saranno subito cercate e individuate dai tifosi del Milan al momento della compilazione dei calendari. Con un precedente storico particolare: il gennaio del 1996. In quella circostanza, a lasciare il Milan per la Coppa d’Africa era il bomber per eccellenza, il Re Leone, Big George Weah.

Media e tifosi temevano molto quello snodo per la classifica rossonera. Ma Franco Baresi, Paolo Maldini e compagni centrarono ben tre clean sheet: 0-0 con la Cremonese, 1-0 con il Padova e 2-0, vittoria pesantissima, sul campo dell’Udinese. Sette punti in tre partite. La lezione del 1996 varrà anche nel 2022: per ogni assenza importante, l’unica vera soluzione sarà il gruppo.