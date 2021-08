Kessie, ancora qualche giorno e poi sarà di ritorno e disponibile non solo per il campo ma anche per firmare il rinnovo contrattuale

LA PROSSIMA SETTIMANA- Come riporta Gazzetta dello sport di questa mattina, Franck Kessie arriverà a Milano la prossima settimana, il centrocampista ha avuto qualche giorno libero dopo le Olimpiadi. Per quanto riguarda il rinnovo contrattuale, la rosea spiega che l’accordo è praticamente fatto e Franck avrà comunque due settimane per prepararsi all’esordio in campionato.