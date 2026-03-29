Kean rossonero, sì allo scambio: così arriva al Milan

Moise Kean può essere il centravanti del Milan del futuro: occhio allo scambio che può avere il via libera anche dalla Fiorentina

C’è Moise Kean nei pensieri del Milan e non è un segreto. Massimiliano Allegri ha le idee chiare per la prossima stagione ed una priorità che ha fatto presente anche a Tare: serve un centravanti in grado di fare gol.

Non che ci fossero dubbi sulla necessità di un nove per i rossoneri, considerato che quest’anno il miglior marcatore è Leao che non è ancora arrivato in doppia cifra in campionato. Ora sta al direttore sportivo individuare il profilo giusto e la caccia è partita ormai da tempo: Retegui è uno dei nomi accostati ai rossoneri, così come lo è Lewandowski. Una cerchia di cui faceva parte anche Panichelli prima che si facesse male e che contempla anche Moise Kean.

Allegri lo conosce e lo apprezza, lo avrebbe voluto già l’estate scorsa prima e a gennaio poi, ma la Fiorentina non ha mai aperto alla cessione del suo bomber. In estate però le cose potrebbero cambiare: dopo un’annata così complicata, anche in casa viola c’è la necessità di ricostruire e il sacrificio di Kean è forse necessario per ripartire. La clausola da 62 milioni rende difficile il suo acquisto da parte di un club italiano, ma il Milan ha una carta importante da giocarsi.

Il Milan affonda per Kean: lo scambio per convincere la Fiorentina

Potrebbe essere uno scambio la soluzione per arrivare a Kean senza sborsare i 62 milioni di euro in un’unica soluzione.

Gimenez per arrivare a Kean (Instagram Sant.Gimenez) – Milannews24.com

Nelle scorse settimane si era parlato di Camarda alla Fiorentina, ma anche un altro attaccante potrebbe far gola ai viola: Santiago Gimenez. L’attaccante messicano non ha vissuto una stagione fortunata e si è operato alla caviglia per farsi trovare pronto per i Mondiali. Contro il Torino è tornato nuovamente in campo negli ultimi minuti e in questo mese e mezzo spera di trovare spazio per ritornare in forma. Il suo futuro però appare lontano da San Siro e Firenze potrebbe essere la destinazione giusta.

La Fiorentina vuole costruire una squadra ambiziosa e Gimenez ha dimostrato di saper fare i gol: ecco allora l’idea di inserirlo come contropartita, in modo da abbassare la cifra da versare nelle casse della società toscana. Acquistato per circa 30 milioni, potrebbe ora valerne qualcuno in meno. Un’idea su cui lavorare, un’ipotesi per accontentare Allegri: c’è Kean nel mirino del Milan e Santiago Gimenez potrebbe essere la carta giusta per prenderlo.