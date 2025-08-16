Kean Milan, per ora solo suggestione: nessun contatto fra i rossoneri e la Fiorentina

Kean Milan, dopo le parole di Leao si sono scatenate voci di mercato ma fra i rossoneri e la Fiorentina non ci sono stati contatti

La sessione estiva di calciomercato del Milan entra nel vivo e il tema principale, come noto, è la ricerca di un nuovo attaccante che possa guidare il reparto offensivo sotto la guida di Massimiliano Allegri. Le indiscrezioni e le trattative si susseguono, e a fare il punto della situazione è stato il noto esperto di mercato Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, una fonte autorevole nel panorama calcistico internazionale.

Secondo quanto riportato da Moretto, al momento il nome di Moise Kean non sembra essere una priorità per il club rossonero. L’esperto ha infatti smentito contatti in corso per l’attaccante della Fiorentina, allontanando, per ora, l’ipotesi di un suo trasferimento a Milano. La direzione sportiva guidata da Igli Tare continua a concentrare i suoi sforzi su un altro obiettivo ben preciso: Rasmus Hojlund del Manchester United.

“Ad oggi non ci risultano contatti per Kean“, ha affermato Moretto, spostando subito il focus sulla pista più calda. “Ci risulta che il Milan continua a lavorare sulla pista Hojlund ma non c’è ancora un accordo col calciatore, che è vero che ha dato un’apertura ad ascoltare la proposta rossonera. Ma tutt’ora il calciatore continua a chiedere un trasferimento a titolo definitivo“. Questo è un punto cruciale della trattativa: il Milan spinge per un’operazione che soddisfi le sue esigenze economiche, mentre il giocatore danese sembra voler garantire il suo futuro a lungo termine.

L’attesa per un’accelerazione decisiva è legata anche agli impegni del calciatore. Hojlund sarà impegnato nel weekend di Premier League con il Manchester United, e solo a partire dalla prossima settimana si capirà se l’operazione potrà decollare. “Vediamo se lo United lo utilizzerà o meno ma credo che a partire dalla prossima settimana il Milan capirà se potrà arrivare a Hojlund o meno“, ha aggiunto Moretto. La pazienza, in questo caso, è d’obbligo, ma la sensazione è che la dirigenza rossonera voglia chiudere la questione il prima possibile per dare ad Allegri il suo centravanti.

La caccia all’attaccante, però, non si limita a un solo nome. Nonostante la pista Hojlund sia “la più concreta”, come ha sottolineato l’esperto, il Milan sta tenendo aperte anche altre opzioni per non farsi trovare impreparato in caso di intoppi. “Il Milan sta comunque lavorando anche su altre piste, sebbene quella per Hojlund sia la più concreta. Ma non l’unica“. Questa strategia, tipica del nuovo direttore sportivo Igli Tare, dimostra la volontà di agire con pragmatismo e di avere sempre un piano B per raggiungere gli obiettivi prefissati. L’obiettivo è chiaro: dare a Massimiliano Allegri un attaccante di livello, giovane ma con esperienza internazionale, che possa diventare il punto di riferimento del reparto offensivo rossonero. Le prossime ore saranno decisive per capire se Hojlund sarà il prescelto per l’attacco del Milan.