Kean Milan: l’attaccante può lasciare la Juve a fine mercato

Tra i nomi accostati al Milan sul mercato c’è Kean. L’attaccante potrebbe lasciare la Juventus negli ultimi giorni di questa sessione estiva

Kean via dalla Juventus? Uno scenario possibile per l’attaccante accostato sul mercato anche al Milan. Per Tuttosport resta possibile la sua cessione negli ultimi giorni di mercato. Se la Juve dovesse dire addio al suo attaccante classe 2000 a fronte di un’offerta convincente, allora proverebbe un colpo in entrata last minute.

Due sarebbero i possibili sostituti: Morata (con l’Atletico Madrid che chiede 21 milioni) e Berardi (il Sassuolo vuole 15 milioni più Iling-Junior). Entrambi accostati anche loro in passato ai rossoneri.