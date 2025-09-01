Kean rinnova con la Fiorentina, nuova super clausola presente nel suo contratto! Il Milan in passato… Le ultimissime notizie

Il matrimonio tra la Fiorentina e Moise Kean continua. La notizia, che era nell’aria da diverse settimane, è stata ufficializzata oggi direttamente dalla società viola: l’attaccante ha rinnovato il suo contratto, legato al club fino al 2029.

L’accordo rivede in maniera significativa i termini economici per il giocatore, che nella scorsa stagione aveva messo a segno 25 gol, consacrandosi come punto fermo e trascinatore della squadra. L’ingaggio di Kean raddoppia, passando a una cifra che si aggira tra i 4.5 e i 5 milioni di euro a stagione, bonus inclusi. Un riconoscimento tangibile per le sue prestazioni e il suo contributo, che lo rende uno dei giocatori più pagati della rosa.

Anche la clausola rescissoria è stata ritoccata al rialzo. Inizialmente fissata a 52 milioni di euro, è ora salita a 62 milioni. Una mossa che la dice lunga sulla volontà della Fiorentina di blindare il suo gioiello, scoraggiando eventuali acquirenti in futuro e, al tempo stesso, tutelando al massimo il proprio investimento.

L’annuncio è stato accompagnato dalle parole del presidente Rocco Commisso, riportate sui canali ufficiali del club. “Fin da quando ci siamo seduti a parlare con Kean insieme ad Alessandro Ferrari e Daniele Pradè, lo scorso 21 aprile a Cagliari, abbiamo spiegato a Moise quanto eravamo contenti di lui e delle sue prestazioni. Contemporaneamente ho visto nel ragazzo l’affetto e la gratitudine nei confronti della Fiorentina e di tutta Firenze”, ha commentato Commisso. “Da allora abbiamo lavorato, facendo anche importanti sforzi economici per continuare ad averlo in maglia viola”.

Questo rinnovo mette la parola fine alle voci di mercato che lo avevano visto accostato a diversi top club, tra cui anche il Milan. I rossoneri, infatti, avevano seguito con attenzione la situazione del giocatore nelle scorse stagioni, ma l’imponente richiesta della Fiorentina e la volontà del giocatore di rimanere in viola hanno spazzato via ogni possibile trattativa.