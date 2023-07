Kamada Milan: clamoroso inserimento di una big italiana

L’affare di mercato Kamada per il Milan resta in stand by per via della decisione sull’ultimo slot da extracomunitario. In questa situazione..

L’affare di mercato Kamada per il Milan resta in stand by per via della decisione sull’ultimo slot da extracomunitario. In questa situazione ecco che può inserirsi a sorpresa una clamorosa rivale, l’Inter:

Come spiega DAZN, i nerazzurri avrebbero sondato in maniera esplorativa il giapponese