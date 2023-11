Kalulu rassicura tutti: «L’operazione è andata molto bene» – FOTO

Kalulu rassicura tutti: «L’operazione è andata molto bene». Le parole del difensore rossonero sui social

Pierre Kalulu ha voluto rassicurare tutto l’ambiente Milan sulla buona riuscita dell’intervento con un post sui social. Ecco le parole del difensore rossonero:

«L’operazione è andata molto bene, grazie a tutto il team medico, al dottor Lasse Lempainen e grazie a tutti per i vostri messaggi di sostegno. Non vedo l’ora di tornare in campo, facciamo un passo indietro in previsione per un domani»