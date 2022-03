Kalulu, il Milan se lo gode preparando il rinnovo: e per l'estate...

Il Milan si gode la crescita esponenziale di Pierre Kalulu. In questo momento il classe ’00 è l’uomo in più in difesa

È Pierre Kalulu l’uomo del momento in casa Milan. L’infortunio di Kjaer e gli acciacchi di Romagnoli hanno permesso al francese di trovare continuità e minuti, ripagando con delle prestazioni super.

Come riporta questa mattina Tuttosport, l’ex Lione si è guadagnato la fiducia della dirigenza convincendola a non investire su un difensore a gennaio. Per lui pronto il rinnovo fino al 2026 e se continua così, forse i piani di mercato estivi possono cambiare.