Kaladze: «Il Milan mi ha dato grande forza dopo la morte di mio fratello»

Kaladze racconta un particolare molto toccante della sua vita, citando anche il Milan

Il Milan, sotto la guida del nuovo direttore sportivo Igli Tare e del tecnico Massimiliano Allegri, si prepara a una stagione di grandi aspettative. Ma la storia del club rossonero è fatta anche di personaggi indimenticabili, le cui vicende umane e sportive hanno segnato un’epoca. Uno di questi è Kakhaber Kaladze, difensore georgiano che ha legato il suo nome ai successi del Milan. In una toccante intervista, le cui parole sono state riprese da diverse testate, tra cui la Gazzetta dello Sport, il campione ha aperto il suo cuore, raccontando il dramma che ha segnato il suo primo anno in rossonero.

Il racconto di Kaladze si focalizza su un evento terribile che ha sconvolto la sua vita e quella della sua famiglia: il rapimento di suo fratello. “Quella che è accaduta a mio fratello è stata una cosa terribile: ha fatto soffrire tremendamente la mia famiglia e ha distrutto il mio primo anno al Milan,” ha confessato Kaladze, riferendosi al rapimento avvenuto nel 2001. Un dolore immenso, acuito dalla tragica conferma della sua morte, accertata solo nel 2006. “La notizia del suo rapimento e poi della sua morte sono stati dolori che porterò dentro tutta la vita. Non riesco a darmi pace per ciò che è successo a mio fratello,” ha aggiunto l’ex difensore, con parole cariche di commozione e nostalgia.

Nonostante il dolore straziante, Kaladze ha trovato la forza per andare avanti, e in questo percorso ha avuto un ruolo fondamentale il Milan. “Non so dove ho trovato la forza, ma mi ha aiutato tantissimo essere al Milan e avere accanto un gruppo di ragazzi eccezionali,” ha rivelato Kaladze. L’ambiente rossonero, fatto di compagni uniti e solidali, è stato un vero e proprio rifugio per il giocatore, permettendogli di affrontare il dramma con un sostegno insperato. “E poi di carattere sono forte e sapevo che se fossi caduto io, la mia famiglia sarebbe stata travolta,” ha continuato l’ex difensore, mostrando una grande forza interiore.