Kakà: «Che bei ricordi il Celtic… Glasgow una delle migliori atmosfere calcistiche»

In vista del match di questa sera tra Celtic e Milan, il profilo Twitter dell’Uefa Champions League ha ricordato, tramite un video, il bellissimo gol siglato da Kakà nei supplementari del ritorno degli ottavi di finale di Coppa Campioni (poi valso ai rossoneri la qualificazione alla fase successiva).

A commentare il tweet è intervenuto direttamente l’ex Pallone d’Oro, che entusiasta ha così risposto: «Che bei ricordi che ho nel giocare contro il Celtic. Giocare a Glasgow è una delle migliori atmosfere nel calcio».

What a great memories I have playing against Celtic. Play in Glasgow is one of the best atmosphere in football 👏🏼👏🏼👏🏼

— Kaka (@KAKA) October 22, 2020