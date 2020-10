Kabak al Milan? Salterebbe quattro partite: ecco il motivo

Il Milan spinge forte per assicurarsi Ozan Kabak. Il difensore però in rossonero sarebbe costretto a saltare quattro gare

Il calciomercato è agli sgoccioli, ma il Milan non ha ancora completato la propria opera. Arrivato oggi a Milano Dalot, giovane terzino portoghese proveniente dal Manchester United, la dirigenza rossonera è ora alla ricerca di un difensore centrale. Il prescelto è Ozan Kabak. Nelle ultime ore sono stati fitti i contatti con lo Schalke 04, club di appartenenza del giocatore, per provare ad ammorbidire le richieste economiche.

Attualmente l’offerta del Diavolo di circa 15-20 milioni non soddisfa le richieste dei tedeschi, che ne pretendono 25. Qualora le due squadre dovessero raggiungere un accordo e quindi Kabak finisca per vestire la maglia rossonera, ci sarebbe un importante particolare da rilevare. Il difensore turco infatti non potrebbe prendere parte alle prime quattro gare di campionato. Il motivo? E’ da ricercare nella partita tra Schalke e Werder Brema, quando Kabak ha sputato contro l’avversario Augustinsson e di conseguenza è stato squalificato per cinque turni, uno dei quali verrà scontato sabato con la gara contro il Lipsia.