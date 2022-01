Juventus, trovato l’accordo per Bentancur con il Tottenham: i dettagli

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Rodrigo Bentancur si appresta a lasciare la Juve dopo quasi cinque stagioni in bianconero. Nel suo futuro il Tottenham

Doppia operazione tra Juventus e Tottenham in queste ore calde di mercato. In Inghilterra andranno Bentancur e Kulusevski. Due operazioni slegate per costi e cifre.

L’uruguaiano andrà agli Spurs dopo che le due società hanno trovato l’accordo sulla base di 19 milioni più 6 di bonus e altri aggiuntivi ma difficilmente raggiungibili. Pronta la nuova avventura per il centrocampista. Lo riporta Gianluca Di Marzio.