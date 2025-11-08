Juventus Torino, il resoconto del derby della Mole: un sabato a reti bianche

Juventus Torino è ufficialmente terminata. Questo il resoconto del match andato in scena all’Allianz Stadium

Le prime sfide dell’undicesima giornata di Serie A hanno regalato fino a questo momento pochissimi gol. Ieri sera la sfida andata in scena all’Arena Garibaldi tra Pisa e Cremonese, hanno avuto la meglio i padroni di casa con il gol di Tourè.

Oggi alle ore 15:00 si sono verificati due pareggi a reti bianche: Como-Cagliari 0-0 e Lecce-Verona 0-0. La squadra di Fabregas conserva la sua striscia di imbattibilità ma non coglie l’opportunità di rosicchiare punti su chi sta avanti in classifica.

Non è stato da meno il derby della Mole, Juventus-Torino è infatti terminata sul risultato di 0-0. Assoluti protagonisti del match i due portieri: Di Gregorio e Paleari, autori di grandi interventi. In questa giornata di Serie A si potrebbe superare il record negativo fatto registrare nel settimo turno di questa stagione.

Chissà se sarà proprio Parma-Milan ad invertire la tendenza, la speranza dei tifosi rossoneri è che possa arrivare una vittoria esterna del Diavolo.