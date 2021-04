Juventus, Pirlo: «Ho fatto tanti errori. Vi svelo le nostre delusioni»

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato a Sky Sport dopo la partita contro il Napoli. Le sue dichiarazioni

Andrea Pirlo parla ai microfoni di Sky Sport dopo Juventus-Napoli, gara importantissima per lo lotta Champions che interessava anche il Milan.

DYBALA – «Quando hai un giocatore come lui cerchi di farlo giocare più spesso possibile. Non lo abbiamo mai avuto: lui è un valore aggiunto per qualsiasi squadra. Lui ha ancora un anno di contratto, è ancora lunga speriamo di potercelo tenere».

COSA NON RIFAREBBE – «Sono tante le cose che ho sbagliato, ma le rifarei perché al primo anno da allenatore ti butti a capofitto sulle tue idee. A volte fai bene, altre fai male, ma mi serviranno per il futuro. Sono successe tante cose, e’ stato un campionato complicato non solo per me ma anche per tutti. Finire tra le prime 4? L’obiettivo è quello, arrivare davanti è difficile».

DELUSIONE PER SCUDETTO E CHAMPIONS – «Tutti e due, perché quando sei alla Juventus gli obiettivi non li scegli ma li devi conquistare. Potevamo andare avanti in Champions, è stato un brutto colpo. Poi nelle settimane successive abbiamo perso col Benevento che ci ha tolto dalla lotta Scudetto. Sono state due grandi delusioni. Vedere le partite ieri sera ci ha dato grande rabbia perché potevamo esserci anche noi».