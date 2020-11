Juventus, Pirlo: «E’ mancata la gestione. I campionati si vincono con i dettagli»

Il tecnico della Juventus Andrea Pirlo ha commentato la partita pareggiata contro la Lazio e ha detto la sua sulla corsa scudetto

Andrea Pirlo ha commentato la partita pareggiata dalla Juventus contro la Lazio. Queste le parole del tecnico rossonero a DAZN nel post-gara:

«Soddisfatti per la partita, non per il risultato. Avevamo iniziato bene, loro non avevano mai tirato in porta. Le partite e i campionati si vincono con i dettagli, non abbiamo gestito negli ultimi minuti. La testa viene sempre prima di tutto, la mentalità di gestire la partita, di gestire ogni situazione. Se vai con un atteggiamento non positivo, fai brutte prestazioni. I ragazzi hanno dato il massimo, peccato per questo risultato. Meritavano molto di più».