Juventus, Moggi sicuro: «Verranno tolti i punti di penalizzazione»

Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus, parla così della possibilità che vengano tolti i 15 punti di penalizzazione ai bianconeri. Un’eventualità che riporterebbe la squadra di Allegri in piena lotta per la qualificazione in Champions League. Le dichiarazioni a Tuttomercatoweb.

«Credo che verranno tolti: può darsi che arrivi qualche altra penalità ma penso che i quindici punti torneranno alla Juventus. Le plusvalenze sono ammesse»