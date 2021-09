Juventus Milan, Pioli si aggrappa a Leao: il portoghese è pronto

Juventus Milan, Pioli, in emergenza nel reparto offensivo, si affida alla vena di Rafae Leao: può essere la sua partita

Juventus-Milan si avvicina e Stefano Pioli ha già praticamente deciso gli undici che scenderanno in campo contro i bianconeri. L’emergenza in attacco, aperta dalla contemporanea assenza di Ibrahimovic e Giroud, responsabilizza ancora di più sia Rebic che, soprattutto, Rafa Leao.

LA SUA PARTITA – Quella di questa sera, per caratteristiche tecniche, potrebbe essere la gara del talento ex Lille: il duello uno contro uno con Danilo indirizzerà molte delle chance di vittoria dei rossoneri. Leao, in goal contro Cagliari e Lazio, vuole continuare a timbrare il cartellino.