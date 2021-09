Juventus Milan: retroscena Allegri, ecco cosa è successo nel post gara

Juventus, confessione di spogliatoio: cosa è successo dopo il Milan. Ecco l’indiscrezione del post-partita all’Allianz Stadium

I quotidiani oggi in edicola raccontano di un acceso post-partita nello spogliatoio dell’Allianz Stadium dopo Juventus Milan. Secondo Tuttosport, Massimiliano Allegri si è presentato in ritardo in sala interviste dopo aver avuto un breve sfogo nello spogliatoio, anche per cercare di riportare alla calma i giocatori più arrabbiati.

Secondo il Corriere dello Sport, invece, Allegri avrebbe lasciato da parte la sua proverbiale calma, usando toni molto accesi per esprimere tutto il proprio disappunto.